Daria Grigoroiu, dubla campioana nationala

„Am participat la Campionatul Național de juniori III, care a avut loc la București și am concurat la proba de 100 metri plat cu timpul de 12 secunde și 44 de sutimi, obținând locul I. La proba de 80 de metri garduri am obținut timpul de 11 secunde și 70 de sutimi și, de asemenea, am reușit să obțin locul I. Deci, sunt dublă campioană națională la atletism. Sunt foarte fericită și mândră pentru aceste rezultate pe care le-am obținut. Pentru mine s-a terminat acest an de competiții și voi începe să ma pregătesc pentru concursurile de anul viitor. Îmi doresc ca în sezonul... citeste mai mult

