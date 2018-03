Artista, Dara, lansează piesa și videoclipul „Mii de Ori”, o melodie la care spune că a muncit foarte mult și este foarte fericită că a reușit să filmeze și clip, transpunând astfel propria poveste în imagine.



DARA - Mii de Ori



„Mi-am dorit extrem de mult ca, în mod special pentru , să filmam un clip oficial.Este aici, așa cum am simțit, așa cum am văzut, așa cum nu am știut despre mine!

Mulțumesc celor care m-au inspirat și ajutat să scriu această piesă și celor care au știut să vadă în imagini și mișcare toată povestea!”, declară Dara încântată, spunând că această melodie este foarte personală.



Artista speră ca și fanii ei să fie la fel de...