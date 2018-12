Lidia Fecioru a explicat la „Dar și Har” cât de important e să trăim în prezent și să nu mai amânăm lucrurile.

„Mulți trăiesc în trecut sau în viitor, dar important e să ne trezim la timp. Or să mă contrazică mulți.

Viața e foarte scurtă. Când eram mici spuneam că abia așteptăm să mergem la școală, când ajungem la școală abia așteptăm să mergem la facultate, când ajungem la facultate vrem să ne întoarcem la grădiniță.

Viața amânată noi o percepem.. ni se pare normală.. când o să am bani o să mă mărit, când o să am o casă o să fac copii.

Noi trebuie să facem curățenie și să nu... citeste mai mult

acum 40 min. in Life, Vizualizari: 23 , Sursa: Antena 3 in