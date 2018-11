Navigatorul medical Victoria Asanache a vorbit în emisiunea „Dar și har” despre mesaria pe care o face și despre felul în care ajută bolnavii de cancer.

„Mi-am dorit foarte mult să fac acest lucru. E un sistem internațional. Am fost 11 ani directorul executiv al Fundației Renașterea. Am avut ocazia să ajung și în SUA și am descoperit că această școală de navigație există de mulți ani. Eu nu sunt medic. Am venit în zona aceasta de oncologie, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Un navigator de pacienți preia pacientul și începe să îi explice ce are de făcut. În momentul în care te gândești la un diagnostic grav, indiferent de cât de puternic ești, intrii în... citeste mai mult

