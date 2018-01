"In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea programului de guvernare", a declarat marti, la preluarea mandatului, noul ministru al economiei, Danut Andrusca. Reamintim ca acesta nu a reusit sa faca fata audierilor in comisiile de specialitate din Parlament, exprimandu-se foarte greoi si incoerent.

Acesta mai spune ca doreste sa promoveze rapid, in Guvern si apoi in Parlament, "acte normative extrem de importante precum legea minelor, redeventele, Casa de Comert, apele minerale sau legea privind administrarea si... citeste mai mult