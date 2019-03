After school-ul nu se face cu învăţătorul de la clasă. Spune ministrul Educaţiei care promite că această situaţie, frecvent întâlnită va fi reglementată în noua lege a Educaţiei. Motivul: copiii, ai căror părinţi nu-și permit acest program, sunt trataţi diferit la şcoală.

Educație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Daniela Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație, a declarat în emisiunea Perfect, Imperfect, la TVR1 că acest sistem, în care elevul merge la after school-ul învățătorului de la clasă sau face meditații cu acesta, este un fel de corupție.

