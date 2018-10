Daniel Stanciu, noul director sportiv al echipei de fotbal CFR Cluj

Echipa de fotbal CFR Cluj are un nou conducator, Daniel Stanciu fiind adus de campioana pentru a acoperi o parte din golul lasat de indepartarea lui Iuliu Mureșan.

Potrivit unui anunt oficial, Stanciu va ocupa incepand de marti functia de director sportiv in Gruia.

„Suntem bucurosi sa va anuntam ca, incepand de maine, Daniel Stanciu va fi noul director sportiv al clubului nostru. Cu o bogata experienta in conducerea unor cluburi importante din Romania precum Steaua, FC Vaslui, ASA Targu-Mures, Dinamo sau Poli Timișoara, dar si a clubului Hapoel Akko, din Israel, Daniel... citeste mai mult