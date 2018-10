Introdus la pauză de Mircea Rednic, Daniel Popa (23 de ani) a marcat singurul gol al lui Dinamo în remiza cu Dunărea Călăraşi, 1-1, iar la finalul meciului a transmis că, din punctul său de vedere, echipa a făcut un meci bun. Acum, atacantului nu-i mai rămâne decât să spere că Mircea Rednic va da restartul aşteptat de jucători, fani şi conducători.

"Suntem într-un moment foarte, foarte prost al clubului acesta. Noi am intrat aici, noi trebuie să luptăm şi s-o scoatem la capăt. Trebuie să lăsăm capul jos, să ne vedem de treabă şi vor veni rezultatele. Am făcut un joc foarte bun, dar... citeste mai mult