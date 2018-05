Daniel Oprita: Ne-am luptat pana la capat

„Partida împotriva Ghirodei a fost una frumoasă, deschisă, cu multe faze de poartă. Sunt puțin supărat că am avut foarte multe ocazii de poartă foarte clare. Același lucru s-a întâmplat și la Craiova, când am fi putut să înscriem cel puțin de cinci sau șase ori. Nu înțeleg de ce jucătorii tratează atât de superficial acele ocazii pe care le-am avut. Acest joc se putea încheia cu scorul de 4-0 sau 5-0, dar s-a încheiat 2-1. Dacă mai dura partida încă două minute, cei de la Ghiroda mai aveau posibilitatea să mai atace de câteva ori, iar noi am fi putut strica tot ceea ce am făcut bun în acest joc. Totuși, îmi felicit jucătorii... citeste mai mult