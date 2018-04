Daniel Oprita: Am obtinut un rezultat echitabil

„Sunt dezamăgit că nu am reușit să câștigăm dar, până la urmă, trebuie să ne mulțumim și cu acest punct având în vedere faptul că Național Sebiș a ratat un penalty în ultimul minut de joc. Până la urmă, ne bucurăm că am obținut acest punct. Este clar faptul că aș fi vrut să câștigăm, să ținem pasul cu Șirineasa și să ne depărtăm în clasament de Sebiș. Una peste alta, am obținut un punct în deplasare la o echipă bună. Avem și un meci mai puțin disputat față de celelalte formații cu care ne luptăm, două puncte pe care le-am pierdut cu CNP Timișoara ni se vor acorda la final, practic am fi cu cinci puncte în fața locului trei. Dacă se va respecta regulamentul, ACS... citeste mai mult