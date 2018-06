„Urmarea este închiderea intempestivă a unui număr de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziţiei potrivit căreia dosarele în care dacă după un an nu fost începută urmărirea penală in personam vor trebui închise. 4.770 de dosare, cred”, a declarat Daniel Horodniceanu.

Aceste dosare ar intra sub incidenţa articolului 305 al noului Cod penal, care la alineatul 11 prevede: "În termen de maximum un an de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă organul de urmărire penală este obligat să procedeze fie la începerea urmăririi penale cu privire la persoană, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune aceasta măsură, fie la clasarea cauzei".

