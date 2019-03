Daniel Ghiță (37 de ani) a mărturisit la GSP Live că a cochetat cu fotbalul înainte să se oprească asupra sporturilor de contact.

„Tata a vrut să mă fac fotbalist. El a jucat 23 de ani fotbal la un nivel ok. Am fost înscris un an la Farul S.A. Antrenorul de atunci i-a spus să mă lase să fac fotbal pentru că sunt foarte talentat, că sunt stângaci. Spunea că suntem rari și dădea exemplul lui Gică Hagi.

Jucam mijlocaș central. Eram înalt și subțirel. Eram un copil. Nu prea îmi plăcea postura, trebuia să alerg foarte mult. Eu voiam atacant la pomană. În momentul ăla nu erau bine definite posturile, aveam doar 12 ani”, a... citeste mai mult

azi, 00:24 in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Replica in