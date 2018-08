Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a avut o primă reacție după dezvăluirile făcute joi seară îm dosarul "Black Cube", în care doi spioni străini au fost arestaţi în România pentru că ar fi venit să o spioneze pe Laura Codruța Kovesi.

"Am fost arestat şase luni. Am vrut să fac trei precizări. În primul rând, eu am făcut un memoriu care se află pe masa ministrului de Justiţie. Acest memoriu cuprinde 30 de pagini, în care sunt descrise ilgalitățile autorităţilor române, în acest dosar. Pot să vă confirm aceste documente pe care le-aţi prezentat.

În acest dosar, lucrurile sunt mult mai complicate şi arată atât implicarea şefului SPP,... citeste mai mult