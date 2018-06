Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir l-a acuzat pe Daniel Horodniceanu de incompetenţă, precizând că ceea ce procurorul-şef DIICOT a vrut să transmită este faptul că are 4.770 de dosare pe “fapte”, deschise de mai mult de un an, în care nici măcar nu a fost începută urmărirea penală pentru persoane.

„Prima dată am crezut că nu înţeleg bine. Am mai citit o dată, de două ori… până am înţeles. Adică Horodniceanu ne spune că au 4.770 de dosare in rem pe “fapte” care sunt deschise de mai mult de un an şi nici măcar nu au început urmărirea penală împotriva făptuitorilor? Asta miroase rău a gravă incompetenţă. Băi, băieţi, păi asta e şi ideea... citeste mai mult