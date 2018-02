Inca un personaj extrem de cunoscut ajunge astazi in fata procurorilor pentru a afla ca este pus sub acuzare in Dosarul Mineriadei. Dupa Ion Iliescu si Petre Roman, astazi, fostul sef al SRI - Virgil Magureanu - afla motivele pentru care este acuzat...

Buna ziua Iasi, 18 Ianuarie 2017