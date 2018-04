UiPath, companie fondată în Bucureşti în 2015 şi care a ajuns să fie evaluată la 1,1 mld. dolari, spune că vrea să atragă cei mai buni oameni de pe piaţă. „Ştim cât sunt salariile pe piaţă, iar noi plătim cu 20-30% peste piaţă”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live.

El a menţionat că un programator bun poate să ajungă să câştige la Bucureşti şi 3.000 euro net pe lună, pe cartea de muncă.

În România, salariile în IT, conform Institutului Naţional de Statistică, sunt de 1.100 de euro pe lună. Salariul mediu în România este de 500 de euro.

Datorită cererii mare de programatori, salariile în industria IT au crescut accelerat. Totuşi, salariile din România în domeniul IT... citeste mai mult

acum 42 min. in IT&C, Vizualizari: 30 , Sursa: Ziarul Financiar in