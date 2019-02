Daniel Constantin

Preşedintele executiv al Pro România, deputatul Daniel Constantin, a declarat sâmbătă că execuţia bugetului pe cei doi ani de guvernare Dragnea-Tăriceanu arată investiţii mai mici chiar şi decât cele din "guvernul zero", condus de Dacian Cioloş.

"Guvernul Cioloş a rămas cu eticheta de 'guvern zero' pentru că a 'reuşit' performanţa de a avea cel mai scăzut nivel al investiţiilor publice din ultimii 10 ani - atât ca fonduri naţionale cât şi ca nivel al fondurilor europene atrase. Cu toţii spuneam că nu se poate mai jos de... citeste mai mult

azi, 02:22 in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Replica in