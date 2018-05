"Am fost citat telefonic, ieri, să mă prezint să aduc câteva lămuriri ca martor într-un dosar de pe vremea când eram ministru al Agriculturii, dacă am cunoştinţă de numirea anumitor oameni în funcţii din instituţii subordonate deconcentrate. Am adus toate lămuririle. Am explicat procedeul şi asta a fost tot", a declarat Daniel Constantin, la ieşirea din sediul DNA, unde, potrivit Agerpres, a stat aproximativ o oră.

Întrebat în ce dosar a fost chemat, fostul ministru a menţionat că nu are voie să spună prea multe, dat fiind faptul că este vorba despre un dosar în lucru. citeste mai mult

azi, 13:03 in Eveniment, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in