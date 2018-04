Dani Coman (39 de ani) a reacţionat în premieră, la o zi după ce Astra a anunţat că s-a despărţit de Edi Iordănescu. Preşedintele clubului giurgiuvean a explicat cum s-a ajuns la ruptura dintre Ioan Niculae şi fiul fostului selecţioner, a vorbit frumos despre prietenul Adi Mutu, intrat în cărţi pentru banca tehnică, şi a anunţat că Marius Măldărăşanu are mari şanse să conducă fosta campionă la meciul cu CFR Cluj.

"Am decis ca această colaborare să se încheie aici. Am plecat la un drum greu în vara anului trecut, am realizat lucruri frumoase, dar ce e frumos se termină... citeste mai mult

acum 41 min. in Sport, Vizualizari: 71 , Sursa: Pro Sport in