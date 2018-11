Actorul danez Claes Bang („The Girl in the Spider’s Web”, „The Square”) va interpreta rolul Dracula într-o miniserie creată de Steven Moffat şi Mark Gatiss şi inspirată de romanul clasic al lui Bram Stoker.

Proiect iniţiat de BBC One, „Dracula” va fi produs de Hartswood Films şi este o coproducţie BBC One şi Netflix.

Filmările pentru cele trei episoade de lungmetraj vor începe anul viitor.

Claes Bang a declarat: „Sunt încântat să joc rolul lui Dracula, mai ales cu un scenariu aflat în mâinile... citeste mai mult