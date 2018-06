DANEMARCA - AUSTRALIA LIVE la CM2018. ONLINE STREAM TVR HD plus - VIDEO. Danemarca, fosta adversară a României în preliminarii, este cotată cu prima şansă în partida cu Australia, joi, de la ora 15,00 (ora României, TVR 1, TVR HD), pe Samara Arena, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins Peru în meciul său de debut.

Danezii nu se mai află sub presiune după un meci în care Peru a avut mai mult iniţiativa, în timp ce australienii au nevoie de puncte după ce au pierdut în faţa Franţei (1-2).

Mijlocaşul Christian Eriksen, de la Tottenham Hotspur, a furnizat pasa de gol pentru Yussuf Poulsen, dar a recunoscut că Danemarca nu a arătat un fotbal... citeste mai mult