Miercuri, 17 Ianuarie, 20:01

Dinamo se află în afara locurilor de play-off din Liga 1, însă Ionel Dănciulescu se așteaptă ca în acest an jucătorii lui Dinamo să dea dovadă de ambiție și să se bată la titlu.

"Se simte optimismul, încrederea în forţele proprii, dar asta vreau să o văd în prima etapă, împotriva celor de la Craiova, adică din gură vorbim şi spunem multe, vreau să văd fapte şi am nevoie de o tresărire de orgoliu din partea lor.

Dinamo are un lot de play-off, nicidecum de play-out şi... citeste mai mult