Duminica, 29 Aprilie, 09:35

Ionel Dănciulescu, directorul general al lui Dinamo, a vorbit despre vânzarea clubului și a declarat că s-a săturat de toate discuțiile legate de posibili cumpărători.

"Dacă e bine pentru Dinamo, sunt de acord cu oricine. Dar mai e până vine. Să vedem lucrurile astea. Se zice că vine un arab, un chinez, japonez, grec. Mi se par lucruri penibile. Mai avem să aducem un om îmbrăcat cu turban și așa mai departe. Pe cuvântul meu, mi se par niște lucruri penibile.

Eu întotdeauna am vrut să fac bine și de aceea am și rămas și am zis să fiu alături de această echipă. Eu încă mai cred că Dinamo mai... citeste mai mult