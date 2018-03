Dancila: Ziua Maghiarilor, un prilej de a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire dezvoltate in Romania Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

