Dancila: Vom adopta proiectul privind combaterea violentei in familie; politistul va avea dreptul sa actioneze imediat Premierul Viorica Dancila a anuntat ca proiectul de lege privind combaterea violentei in familie urmeaza sa fie adoptat in sedinta de joi a Guvernului.

