Relaţia cu miniştrii este o relaţie bună, a spus premierul Viorica Dăncilă, miercuri seară, la Antena 3.

„Nu s-a vorbit despre o remaniere, dar e adevărat că unii miniştri merg cu viteza întâi, alţii cu viteza a doua. (...) E devreme să vorbim despre o remaniere. Am avut discuţii cu miniştrii, dacă am avut o observaţie am spus, dar cred că aceste lucruri sunt lucruri normale, trebuie să cooperăm foarte bine. Programul de guvernare este punctul de la care trebuie să plecăm”, a mai spus ea.

