Premierul Viorica Dăncilă afirmă că criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacienţii români în ultimul an, se va încheia odată cu declanşarea mecanismul european de protecţie civilă.

'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sănătăţii, doamna Sorina Pintea, pentru declanşarea mecanismului european de protecţie civilă. (...) Astfel, situaţia din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piaţă a imunoglobinei (n.r. - imunoglobulinei) va fi finalizată în sfârşit', a declarat Dăncilă.

Ea... citeste mai mult

ieri, 16:20 in Sanatate, Vizualizari: 50 , Sursa: Amosnews in