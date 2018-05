Dancila si Iohannis, acelasi calapod

Galetile cu ocari pe care analistii, adversarii si chiar si colegii pesedisti, e drept, pe la colturi, le varsa in parul coafat frumos al doamnei prim ministru sunt atat de multe si urat mirositoare, incat, in scurta vreme, sefa guvernului va parea multimii tot mai victima....simpatica.

Cu toate greselile de exprimare pe care Viorica Dancila le rostogoleste in spatiul public si cu toate gafele echipei pe care cu onor o conduce la Victoria. Pe Dancila o salveaza postura. Ca si pe presedintele "TOP GUN"... citeste mai mult