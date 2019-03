"România are cu totul altă situaţie economică şi poziţie internaţională faţă de anii 1999 - 2002, când a fost făcut transferul celor 61 de tone de aur la Londra. România este credibilă, are o solvabilitate mult mai consistentă, mai solidă faţă de acum 19 ani. Suntem stat membru al Uniunii Europene şi NATO, avem o economie de piaţă deplin funcţională, avem o creştere economică robustă şi susţinută an de an şi avem una dintre cele mai mici datorii publice”, a declarat Viorica Dăncilă într-un interviu difuzat, miercuri seară, de Antena 3. Premierul a precizat că ţara noastră are rezerve internaţionale consistente, de 32 de miliarde de euro, din care rezerva de aur reprezintă doar 3,8... citeste mai mult

