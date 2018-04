„Am avut o disucţie cu domnul preşedinte. Iniţial nu am răspuns la telefon, eram la simfonia lalelelor, nu am avut telefonul la mine. Apoi, l-am sunat. Da, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern, nu pot să vă spun ce conţine. Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie la clasificate şi aşa a fost. Vom purta cu discuţii cu toate instituţii în următoarea perioadă“, a spus Dăncilă.

Întrebată de ce Liviu Dragnea ştia de adoptarea unui document clasificat, Dăncilă a precizat: „S-a ştiut. Am văzut că a apărut înainte de a fi votat în şedinţa de Guvern“.

Potrivit informaţiilor publicate oficial de Guvern, în şedinţa de miercuri au fost... citeste mai mult

