Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, miercuri seara, că nu se pune problema să candideze la alegerile europarlamentare, pentru că şi-a asumat implementarea programului de guvernare.

"Nici nu se pune problema să candidez la alegerile europarlamentare. Mi-am asumat în faţa Parlamentului, în faţa cetăţenilor implementarea unui program de guvernare şi vreau să mă ţin de această promisiune. Am luat măsuri care au dus la creşterea veniturilor populaţiei, am reuşit să obţinem într-un singur an rezultate economice mai bune decât alte guverne într-un întreg mandat şi din funcţia de prim-ministru (...)... citeste mai mult

