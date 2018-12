Prim-ministrul Viorica Dăncilă a comentat, marţi, ultimele plecări din PSD, afirmând că Victor Ponta "nu are puterea să ia atâţia deputaţi" încât să pună în dificultate majoritatea parlamentară.

"Nu are domnul Ponta puterea să ia atâţia deputaţi astfel încât să ne pună în dificultate. Eu cred că pentru PSD nu există acum pericolul pe care vrea să-l insufle domnul Ponta că va cădea Guvernul, că nu mai avem majoritate. Este păcat că un fost prim-ministru, care ar trebui să gândească mult mai responsabil, pentru că a ocupat această funcţie, are ca... citeste mai mult