Dancila: Ministrul Transporturilor va raspunde cu functia daca in acest an nu vor fi realizati 60 km autostrada Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.

Mai multe despre autostrada, ministrul transporturilor, Viorica Dancila Politica citeste mai mult

azi, 01:11 in Politica, Vizualizari: 70 , Sursa: 9am in