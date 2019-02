Premierul Viorica Dăncilă a reiterat vineri că Ministerul Dezvoltării are nevoie de un ministru titular şi i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să renunţe la "jocurile politice" pe acest subiect.

"Ministerul Dezvoltării are nevoie în această perioadă în care asigurăm şi Preşedinţia rotativă de un ministru titular, un ministru dedicat, un ministru cu experienţă. Tocmai de aceea am nominalizat-o pentru această funcţie pe Olguţa Vasilescu, un om cu experienţă vastă în administraţia locală, dar şi în activitatea ministerială. Lia Olguţa Vasilescu este ministrul care a gestionat cu succes două... citeste mai mult

