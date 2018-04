„Pentru că am vorbit de parteneriat public-privat, tot până la sfârşitul trimestrului II ne propunem ca şi această lege să o modificăm şi să o punem în vigoare. Consider că atât legea achiziţiilor publice, cât şi legea parteneriatului public-privat, cât şi Casa de Comerţ a României arată deschiderea Guvernului pentru investiţii şi considerăm că perioada următoare trebuie să fie perioada investiţiilor pentru România”, a anunţat Viorica Dăncilă.

