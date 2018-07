"Da, a fost ridicat acest subiect (modificarea Codurilor penale - n.r.) de către domnul prim-vicepreşedinte Timmermans. L-am asigurat că statul de drept nu este în niciun caz afectat, că modificarea s-a făcut în urma consultărilor, că nu s-a făcut ca în 2016 într-o singură zi, şi că au fost luate păreri din partea magistraţilor, că s-a făcut în mod transparent în Parlament, că CCR va fi cea care îşi va spune ultimul cuvânt. Am reierat că aceste modificări au fost necesare, având în vedere necesitatea transpunerii directivelor UE şi a deciziilor CCR. Am vorbit despre abuzul în serviciu. Am reinterat că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea statelor nu... citeste mai mult

