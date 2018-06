Ludovic Orban, despre Viorica Dancila: Este sluga perfecta a lui Dragnea Presedintele PNL, Ludovic Orban, este de parere ca in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, sunt sanse ca acesta sa nu fie investit, informeaza romaniatv.net....

9am, 19 Ianuarie 2018