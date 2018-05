O perioadă din timpul în care am fost Ministru în Guvernul Năstase am fost, oarecum, și ciuca bătăilor, a susținut vicepremierul Vasile Dâncu, în emisiunea Lumini și Umbre, moderată de Dan Andronic pe B1 TV. "O perioadă din acel mandat am fost,...

B1TV, 5 Decembrie 2015