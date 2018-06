Dancila, in sedinta de Guvern: Am discutat preluarea presedintiei Romaniei de la 1 ianuarie / VIDEO Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a afirmat in sedinta de Guvern ca se pregateste preluarea Presedintiei Romaniei, de la 1 ianuarie 2019. Premierul vorbea insa despre faptul ca Romania va prelua presedintia Consiliului European.

