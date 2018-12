"Dragi români, 2018 a fost un an important pentru naţiunea română, am sărbătorit împreună Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma ataşamentul faţă de valorile şi tradiţiile care ne fac unici în lume şi la care ne raportăm pentru viitor. Privim cu încredere spre noul an şi cu mulţumirea că măsurile pe care le-am luat au adus o viaţă mai bună românilor. Veniturile pensionarilor şi salariaţilor au crescut consistent, iar în economie au fost create peste 100.000 de noi locuri de muncă. Am pus solidaritatea socială în centrul politicilor guvernamentale şi, totodată, am fost preocupaţi de stimularea investiţiilor în domeniile... citeste mai mult

