Basescu: Ii dau dreptate lui Tariceanu in privinta imunitatii. Este o eroare grosolana in MCV Traian Basescu a declarat ca exista erori in raportul MCV si ii da dreptate presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in privinta modului in care...

9am, 8 Februarie 2016