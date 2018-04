Guvernul se va concentra în trimestrul II al acestui an pe investiţii şi crearea unui cadru legal care să faciliteze atragerea acestora în România, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dăncilă.

“La începutul acestei săptămâni am avut bilanţul guvernării în primul trimestru, bilanţ pe care îl vom regăsi într-un memorandum în cadrul şedinţei de Guvern de astăzi. Nu voi prezenta date, datele sunt făcute publice. (…) În trimestrul II al acestui an ne vom concentra pe investiţii, de aceea vom încerca să creăm... citeste mai mult