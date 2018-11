„Trebuie să spun că sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e corect atât timp cât argumentele României nu sunt luate în considerare. Am mers în PE, am vorbit cu domnul Timmermas şi am spus lucruri pe care nu poate spune că nu le ştie, şi mă refer la protocoale. Eu nu pot accepta sub nicio formă acea recomandare în care CE impune să suspendăm procedura de numire. O astfel de solicitare ar fi o încălcare a tratatului european. E inadmisbil ca procedurile de revocare sau numire să fie (...) e o intervenţie brutală în chestiunile care ţin exclusiv de România. De asemenea, nu e corect să ni se spună să reluăm proceduri de revocare, când procurorul din Germania a fost demis... citeste mai mult

azi, 01:15 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in