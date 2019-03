Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că reuniunea în format cvadrilateral România-Bulgaria-Grecia-Serbia are o semnificaţie aparte pentru România, din perspectiva exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

"Această reuniune are o semnificaţie aparte pentru România din perspectiva exercitării în prezent a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În acest context am reiterat obiectivele şi rezultatele de etapă ale mandatului României, precum şi sprijinul ţării noastre pentru dinamizarea parcursului european al Balcanilor de Vest. Am subliniat preocuparea... citeste mai mult

