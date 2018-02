Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că au fost identificate mai multe soluţii pentru formularul 600, menţionând că în viitor vor fi un singur formular şi o singură plată, în semestrul al doilea a anului, "bazată efectiv pe cifre reale".



"În momentul în care am fost învestită, deja era o discuţie în spaţiul public legată de formularul 600, au fost multe nemulţumiri legate de acest formular şi am promis atunci că pentru mine formularul 600 reprezintă o problemă. Căutăm soluţie pentru formularul 600, până pe 25 martie, când va fi prima plată, vom găsi această soluţie. Am discutat cu Ministerul Finanţelor, am identificat mai multe soluţii. Ceea ce pot să vă spun e că... citeste mai mult