Dancila, despre absorbtia fondurilor europene: Avem in spatele nostru tari puternice, precum Germania sau Italia Prim-ministrul Viorica Dancila raspunde criticilor lansate de catre seful statlui la adresa Guvernului in ceea ce priveste absortia fondurilor europene, sustinand ca "avem 16 % fata de media europeana de 18 %, avem in spatele nostru tari puternice precum Germania sau Italia".

