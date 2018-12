Premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că preşedintele României, Klaus Iohannis, este "un om care nu acceptă consensul".

Dăncilă a afirmat, la o televiziune de ştiri, că a discutat cu şeful statului despre nevoia de cooperare inter-instituţională, însă a adăugat că nu a reuşit în demersurile sale.

"Am încercat să fac pe toată lumea să înţeleagă că o relaţie bună inter-instituţională este pentru binele României. Am făcut numeroase apeluri, am încercat să vorbesc şi cu preşedintele statului. Se pare că nu prea am reuşit. Ultimele declaraţii confirmă acest lucru. Am... citeste mai mult

