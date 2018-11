„Nu sunt membru al Parlamentului României, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este preşedintele PSD. Nu ştiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plină, azi am avut o zi foarte plină la Guvern. Ştiţi cum este, fiecare dintre noi... să luăm în calcul că fiecare om are probleme, adică se poate enerva, sunt lucruri care-l enervează. Şi oamenii politici sunt tot oameni şi pot avea astfel de ieşiri şi pot avea astfel de reacţii”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi, la finalul vizitei pe care făcut-o la târgul cu profil agricol INDAGRA.

Liderul... citeste mai mult

azi, 18:16 in Politica, Vizualizari: 42 , Sursa: Adevarul in