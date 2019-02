Premierul Viorica Dăncilă a declarat că a discutat vineri cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cu privire la ordonanţele referitoare la recursul compensatoriu şi completurile de cinci judecători, arătând că urmează să aibă o nouă întâlnire cu acesta săptămâna viitoare.

"Am discutat cu domnul ministru. Am discutat şi vineri. Am discutat ce putem face în legătură cu recursul compensatoriu, am discutat ordonanţa privind completurile de cinci. Urmează să am încă o discuţie săptămâna aceasta. (...) Vineri am... citeste mai mult

acum 26 min. in Politica, Vizualizari: 12 , Sursa: Jurnalul National in