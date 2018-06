Premierul Viorica Dăncilă a uitat numele omologului său eston, Juri Ratas, în cadrul conferinţei de presă commune, susţinută, ieri, la Constanţa, după inaugurarea primului zbor dintre Tallinn şi Constanţa, informează News.ro.

În momentul în care premierul a vrut să spună că este onorată să îl aibă alături de ea pe premierul eston, aceasta i-a uitat numele şi se uita în jur aşteptând ca cineva din apropiere să i-l reamintească.

"Am participat astăzi (sâmbătă - n.r.) la un eveniment deosebit de important, inaugurarea primului zbor direct, sezonier, între România şi Estonia. Am avut onoarea să am lângă mine prim-ministrul...

